Сборная Подмосковья победила на чемпионате России по греко-римской борьбе

Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре золотые и две бронзовые медали на чемпионате России по греко-римской борьбе. Благодаря этому результату команда Московской области заняла первое место в общекомандном зачете среди 47 регионов страны. Второе место досталось Краснодарскому краю, а третье — Чеченской Республике.

В весовой категории до 55 килограммов золото выиграл Алибек Амиров, одержавший победу в финале над Виктором Ведерниковым из Новосибирской области. В весе до 60 килограммов чемпионом стал Садык Лалаев, победивший Анвара Аллахьярова из Москвы. В категории до 63 килограммов первое место занял Сергей Емелин, обыгравший Жамболата Локьяева из Мордовии, а в весе до 72 килограммов сильнейшим стал Данил Григорьев.

​«Каждая схватка была по-своему сложной, но, наверное, финальная выдалась особо тяжелой. Потому что ранее я уже встречался с моим соперником Ильясом Яндаровым. Когда выходишь на ковер с уже знакомым соперником, то схватка складывается по-новому, намного сложнее, чем предыдущая», — поделился эмоциями Григорьев.

Бронзовые медали завоевали Астемир Бижоев в весе до 67 килограммов и Адлет Тюлюбаев в категории до 82 килограммов.

Состязания проходили с 4 по 7 июня в Омске и собрали более 300 участников. Их организовали в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».