Сборная Подмосковья победила на чемпионате России по фехтованию

Сборная Московской области впервые за 31 год выиграла золото в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах на чемпионате России. Это вторая победа в истории региона на подобных соревнованиях — до этого подмосковные рапиристы поднимались на высшую ступень пьедестала в 1994 году.

В 2025 году чемпионами стала команда в составе Лейлы Пириевой из Химок, Ксении Глебовой из Одинцова, Анны Соловьевой из Химок и Ирины Зориной из Краснознаменска. Девушки обыграли второй состав сборной Санкт-Петербурга со счетом 43:25, затем команду Башкортостана — 42:20. В полуфинале представительницы Подмосковья едва не уступили основной сборной Санкт-Петербурга, победив 40:39, а в финале уверенно обошли спортсменок из Курской области — 45:32.

По итогам чемпионата Московская область заняла второе место в общекомандном зачете. На счету сборной региона — пять медалей: две золотые, две серебряные и одна бронзовая.

Также отличились саблистки Яна Егорян, которая стала чемпионкой в личных соревнованиях, и Алина Ключникова — она стала серебряным призером. Чемпионат проходил в Уфе с 21 по 30 апреля. В нем участвовали 607 фехтовальщиков из 32 регионов страны. Спортивное мероприятие организовали по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».