Сборная Подмосковья по лапте победила во всероссийском турнире

Подмосковные спортсмены выиграли на всероссийских соревнованиях по лапте. Они получили золотые медали.

​Как рассказали в региональном Минспорте, турнир на призы министра спорта Михаила Дегтярева среди юношей 13-14 лет прошел Москве, в нем участвовали шесть сборных, прошедших отбор.

В первом матче группового этапа сборная Подмосковья одолела соперников из Ростовской области, после чего нанесла поражение команде Республики Марий Эл. В финале спортсмены одолели Ярославскую область.

«Турнир завершил сезон выступления наших ребят в этой возрастной группе на всероссийских соревнованиях. Я благодарен каждому игроку команды за самоотдачу, уверенность в своих силах, терпение и тяжелый ежедневный кропотливый труд, вместе с которым мы шли бок о бок на протяжении всего года», — прокомментировал выступление тренер юношеской сборной Московской области Евгений Тынчеров.

Золото получили Никита Трофимов, Никита Топтов, Иван Самошкин, Савелий Самошкин, Жан Капизов, Михаил Портнов, Данила Ковга, Артем Райлян, Федор Карпов и Тимур Бобораджабов.

Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».