Сборная Подмосковья по фехтованию на шпагах вошла в топ-3 первенства России

Женская сборная Подмосковья завоевала бронзовую медаль первенства России среди кадетов по фехтованию на шпагах. Об итогах соревнований рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Шпажистки Снежана Каменская, Лина Кашенцева, София Короева и Мария Долгополова вышли в четвертьфинал и выиграли у сборной Новосибирска. В полуфинале девушки уступили победительницам первенства — сборной Москвы. В поединке за бронзу подмосковные спортсменки победили с убедительным счетом 45:34.

Ранее подмосковный шпажист Илья Лобыкин стал победителем соревнований в личном зачете, а Егор Смирнов завоевал бронзу.

Первенство России среди кадетов по фехтованию на шпагах проходит в Волгограде в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».