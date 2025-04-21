Сборная Подмосковья одержала победу на первенстве России по хоккею среди девушек
С 12 по 20 апреля в Нижегородской области прошел финальный этап первенства России по хоккею среди юниорок до 18 лет сезона 2024/2025. Спортсменки из Подмосковья заняли на соревнованиях первое место.
Команда из региона стала лучше четвертый раз подряд в этом сезоне, не допустив ни одного поражения.
В финальной встрече сборная Московской области одержала победу со счетом 4:2 над главными соперницами – спортсменками из столицы.
Хоккеисток Виолетту Коняшкину, Викторию Шеховцову и Анну Кильдишеву признали лучшими игроками турнира.
Соревнования провели по государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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