Сборная Подмосковья одержала победу на первенстве России по хоккею среди девушек

С 12 по 20 апреля в Нижегородской области прошел финальный этап первенства России по хоккею среди юниорок до 18 лет сезона 2024/2025. Спортсменки из Подмосковья заняли на соревнованиях первое место.

Команда из региона стала лучше четвертый раз подряд в этом сезоне, не допустив ни одного поражения.

В финальной встрече сборная Московской области одержала победу со счетом 4:2 над главными соперницами – спортсменками из столицы.

Хоккеисток Виолетту Коняшкину, Викторию Шеховцову и Анну Кильдишеву признали лучшими игроками турнира.

Соревнования провели по государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».