Сборная Подмосковья одержала победу на молодежной спартакиаде по регби

Женская сборная Московской области по регби-7 показала блестящий результат на шестой летней Спартакиаде молодежи России. Команда завершила турнир с золотыми медалями.

В первом матче спортсменки из Подмосковья одолели сборную Дагестана со счетом 27:0. Затем последовали еще более впечатляющие результаты — 55:0 против Челябинской области и 61:0 в игре с Краснодарским краем.

В полуфинале регбистки взяли верх над Татарстаном (31:7), а в решающем поединке финала оставили позади столичную команду с результатом 26:5.

«Слаженная игра, боевой дух и настоящая самоотдача — все это стало залогом победы. Это было ярко, мощно и по-настоящему заслуженно. Браво, чемпионки!» — поделился эмоциями главный тренер сборной Семен Лаврентьев.

В золотой состав победительниц вошли Дарья Андрущак, Алёна Ананьева, Юлия Бизина, Майя Кликина, Арина Ленец, Мария Науменко, Ксения Продан, Софья Романова, Полина Сильченкова, Александра Трофимова, Анна Фоменко и Азиза Янаева.

Соревнования проходили с 1 по 3 июля в Крымске в рамках государственной программы «Спорт России».