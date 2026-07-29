Сборная Подмосковья одержала победу на этапе чемпионата России по мотокроссу

Сборная Подмосковья по мотокроссу выиграла восьмой этап национального первенства, который прошел 25 и 26 июля на трассе «Мотодром Арена» в Коврове Владимирской области. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта, команда АНО «ММТ Мотоспорт» уверенно выступила в классах МХ-2 и МХ-1, набрав по итогам соревнований 174 очка.

Команда Подмосковья обошла сборные Санкт-Петербурга (170) и Свердловской области (152).

В классе МХ-2 первенствовал Семен Рябков — он стал вторым в первом заезде и выиграл второй. В классе МХ-1 серебро завоевал Артемий Назаров (победа в первом заезде), а Евгений Бобрышев финишировал третьим, дважды заняв вторые места. В первенстве России среди юниоров подмосковная «Flower of life racing team» взяла бронзу в командном зачете (234 очка), но в клубном рейтинге стала безусловным лидером с 164 баллами, опередив ближайшего соперника на 6 очков.

В составе юниорской сборной Артем Костенко стал вторым в классе МХ-85, а Михаил Векшин замкнул тройку призеров в МХ-65Ю. Всего на старт вышли 289 спортсменов из 45 регионов. Следующий этап чемпионата состоится 15–16 августа в калужском Кондрово.