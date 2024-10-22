Сборная по регби в Лосино-Петровском победила на всероссийском турнире

Детская сборная среди девочек в Лосино-Петровском одержала победу на Всероссийском турнире «Краса регби — 2024». Они прошли на межрегиональные соревнования, которые пройдут в Краснодаре.

Всероссийский турнир по регби-7 «Краса регби — 2024» среди команд девочек 2011–2012 годов рождения прошел в Сириусе с 8 по 11 октября. В нем приняли участие 23 сборные, в том числе две из Лосино-Петровского.

В групповом этапе соперниками сборной «Лосино-Петровский-1» стали команды из Москвы, Крыма, Долгопрудного. Девочки из «Лосино-Петровский-2» сразились со спортсменками из Таганрога, Санкт-Петербурга и Енисея.

В 1/8 финала первая команда боролась с девочками из Курской области, а вторая — со спортсменками из Крыма. В обеих встречах юные чемпионки победили.

В финале сборная «Лосино-Петровский-1» встретилась с ЦСКА-Москва, и здесь они вырвались вперед. «Лосино-Петровский-2» также выступила успешно в матчах с Краснодарским краем и Нижегородской областью.

В итоге команда «Лосино-Петровский-2» заняла 17-е место, выиграв три матча из шести. Спортсменки из «Лосино-Петровский-1» стали лучшими во всех семи матчах и завоевали главную награду — кубок Всероссийского турнира «Краса регби — 2024» по регби-7.

Награждение провела заслуженный мастер спорта по регби-7 и участница Олимпийских игр по регби-7 Байзат Хамидова.

Две команды из Лосино-Петровского примут участие в межрегиональном-турнире в Краснодаре.

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