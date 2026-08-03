Сборная Подмосковья завоевала золото и серебро на Спартакиаде по хоккею на траве

Сборная Московской области добилась успеха на XIII летней Спартакиаде учащихся России по хоккею на траве. В турнире участвовали мужские и женские команды, и обе принесли региону медали.

Женская сборная Подмосковья стала победителем соревнований. В финальном матче команда обыграла сборную Пермского края со счетом 2:0. Стоит отметить, что подмосковные спортсменки прошли турнир без поражений.

Три представительницы СШОР по игровым видам спорта из Мытищ получили индивидуальные награды. Лучшим игроком турнира признали Киру Захарову, лучшим вратарем — Алису Бажукову, а лучшим защитником — Марию Романцову.

Мужская сборная Московской области стала серебряным призером Спартакиады. В финальном матче против команды Республики Татарстан основное время завершилось вничью — 1:1. Победитель определился в серии послематчевых буллитов, где сильнее оказались хозяева соревнований.

Лучшим игроком соревнований среди юношей признали воспитанника СШОР по игровым видам спорта из Мытищ Семена Горюнова.

XIII летняя Спартакиада учащихся России по хоккею на траве проходила с 25 июля по 2 августа в Казани.

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