Сборная Московской области завоевала бронзу на Спартакиаде учащихся по бейсболу

Сборная Московской области заняла третье место на финальном этапе XIII летней Спартакиады учащихся России по бейсболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе подмосковной команды выступали 16 спортсменов из Балашихи и 2 представителя из Щелково. На групповом этапе команда одержала три уверенные победы: над сборной Краснодарского края — 20:1, командой Свердловской области — 20:0 и сборной Костромской области — 17:0. Однако в заключительных матчах турнира сборная Московской области уступила сборным Москвы (1:17) и Санкт-Петербурга (9:10).

Победителем Спартакиады стала сборная Москвы, второе место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга, а бронзовыми призерами стали бейсболисты Московской области.

Финальный этап соревнований проходил с 27 июля по 2 августа 2026 года в Химках в рамках государственной программы «Спорт России».