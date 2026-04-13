Сборная Московской области завоевала бронзу на первенстве России по водному поло
Сборная Московской области стала бронзовым призером первенства России по водному поло среди юниоров до 21 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В составе подмосковной команды выступили 13 спортсменов из училища олимпийского резерва № 4 (Чехов) и 2 представителя спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта (Руза).
По итогам группового этапа сборная Московской области заняла третье место. В борьбе за бронзовые медали спортсмены одержали победу над сборной Москвы в серии послематчевых пенальти.
Победителем соревнований стала команда Астраханской области, второе место заняла сборная Республики Татарстан.
Лучшим бомбардиром первенства России стал представитель Московской области Георгий Панфилов (УОР №4, Чехов).
Первенство России по водному поло среди юниоров до 21 года проходило с 5 по 12 апреля 2026 года в Астрахани в рамках федеральной программы «Спорт России».
