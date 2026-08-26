Подмосковные гандболисты выиграли бронзу на турнире Спартакиады народов России

Сборная Московской области, состоящая из игроков клуба «Звезда», заняла третье место на гандбольном турнире II летней Спартакиады народов России, который завершился в Тольятти.

На групповом этапе команда под руководством тренера Ольги Акопян заняла третье место, уступив представительницам Ростовской и Самарской областей. На пути к пьедесталу подмосковные гандболистки обыграли команды Волгоградской области, Ставропольского края и Республики Башкортостан.

В четвертьфинале сборная Московской области встретилась со сборной Астраханской области. Уступая в начале встречи со счетом 1:4, команда переломила ход игры и победила со счетом 31:23.

В полуфинале спортсменки из Московской области уступили главному фавориту турнира — команде Ростовской области — со счетом 22:32. В матче за третье место соперником подмосковных гандболисток стала сборная Краснодарского края. Решающий рывок представительницы Подмосковья сделали в самой концовке, превратив 29:30 на 52-й минуте в 33:30 на 58-й. Итоговый счет — 34:31 в пользу Московской области.

Лучшими в малом финале стали Снежанна Вертушкова, отличившаяся 12 раз, и Марианна Егорова, оформившая девять голов.

Сборная Московской области улучшила свой результат по сравнению с прошлой Спартакиадой, где четыре года назад команда заняла четвертое место.

Соревнования по гандболу проводились в рамках государственной программы «Спорт России».