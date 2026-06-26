Сборная Подмосковья заняла 1-е место по самбо на Спартакиаде учащихся России

На финале по самбо XIII летней Спартакиады учащихся России сборная Московской области впервые заняла первое общекомандное место. Соревнование прошло с 23 по 26 июня в Мытищах.

По итогам турнира спортсмены из Подмосковья завоевали пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. В соревнованиях приняли участие 195 спортсменов из 51 субъекта Российской Федерации.

Победителями в своих весовых категориях стали Даниил Будников, Алексей Ивакин, Серафим Пушненков, Параскева Генералова и Евгения Крестьянникова. Серебряные медали завоевали Семен Дородкин, Никита Стрельцов, Ксения Антонова и Ева Тучак. Бронзовыми призерами стали Никита Голов и Полина Свиридова.

Напомним, что торжественная церемония открытия XIII летней Спартакиады учащихся России 2026 года состоялась 24 июня в Мытищах. Соревнования пройдут с июня по сентябрь в 19 субъектах Российской Федерации и станут одним из крупнейших комплексных спортивных мероприятий страны среди молодых спортсменов.