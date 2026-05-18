Сборная Московской области заняла первое место на турнире по водному поло

Сборная Московской области завоевала золотые медали на первенстве России по водному поло среди юношей до 17 лет. В финале команда из Подмосковья обыграла сборную Татарстана, а бронзовым призером стала команда из Волгограда.

В состав сборной Московской области вошли спортсмены УОР № 4 (Чехов) и СШОР по водным видам спорта (Руза). Лучшим вратарем турнира признан Иван Косарев.

Первенство России по водному поло прошло с 11 по 16 мая 2026 года в Астрахани в рамках федеральной программы «Спорт России». Турнир собрал сильнейшие команды из различных регионов страны.

Водное поло — олимпийский вид спорта, включенный в программу летних Игр с 1900 года для мужчин и с 2000 года для женщин. Первенства России среди возрастных категорий являются важным этапом подготовки резерва для национальной сборной.