Подмосковье выиграло 3 медали на финале Кубка России по горнолыжному спорту

Сборная Московской области отличилась на финале Кубка России по горнолыжному спорту, завоевав три медали, как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В мужском слаломе золотую медаль получил Александр Хорошилов из областного Центра олимпийских видов спорта и Дмитровского муниципального округа с результатом 1:43.51. Серебряным призером в этой же дисциплине стал Семен Ефимов из областного Центра олимпийских видов спорта и региональной СШОР «Истина» из Истры, его время — 1:45.14.

Еще одну серебряную медаль в копилку команды добавила Виталина Гирина из областного Центра олимпийских видов спорта и региональной СШОР «Истина», которая заняла второе место в женском слаломе с результатом 1:50.42.

Соревнования финала Кубка России проходили с 7 по 11 апреля 2026 года в Кировске (Мурманская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

