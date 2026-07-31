Сборная Подмосковья взяла 2 медали на летней Спартакиаде учащихся России
Сборная Московской области завоевала серебряную и бронзовую медали в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по плаванию. Соревнования проходили с 27 по 31 июля в Пензе.
На дистанции 50 метров брассом серебряную медаль выиграла Варвара Демидова из СШОР «Сатурн» города Раменское.
Бронзовую медаль в эстафете 4×100 метров вольным стилем завоевала команда Московской области в составе Ксении Грековой (СШОР «Академия спорта», Воскресенск), Евы Рысиной (СШ «Шатура»), Дарьи Осиной (СШОР «Метеор», Балашиха) и Дарьи Дрениной (СШОР «Академия спорта», Воскресенск).
В соревнованиях приняли участие 384 спортсмена из 57 субъектов Российской Федерации. Сборную Московской области представляли 20 пловцов.
Соревнования по плаванию в рамках летней Спартакиады учащихся России являются важным этапом подготовки спортивного резерва страны. Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».