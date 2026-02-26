Сборная Московской области выиграла золото на зимней Спартакиаде учащихся

Команда Московской области получила золотые медали на XIII зимней Спартакиаде учащихся России 2026 года в соревнованиях по хоккею 3х3 среди юношей. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

26 февраля состоялись решающие встречи. В полуфинале подмосковная команда в упорной борьбе победила сборную Москвы по буллитам со счетом 7:6, хотя по ходу встречи уступала со счетом 1:6. В финале представители региона обыграли команду Санкт-Петербурга по буллитам со счетом 3:2 и завоевали первое место в турнире.

Соревнования XIII зимней Спартакиады учащихся России в дисциплине «хоккей 3х3» проходили с 24 по 27 февраля 2026 года в деревне Большой Суходол Нижегородской области. В них приняли участие команды из девяти субъектов Российской Федерации. Турнир проводился в рамках федеральной программы «Спорт России».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).