Сборная Московской области выиграла чемпионат России по современному пятиборью

Мужская сборная Московской области стала чемпионом России по современному пятиборью, а женская команда региона завоевала серебряные медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Чемпионат прошел с 9 по 11 июля в Московской академии современного пятиборья в Москве. В командном первенстве среди мужчин победили спортсмены Егор Громадский, Григорий Докучаев и Максим Копиченко. В личном первенстве Егор Громадский набрал 1554 балла и завоевал серебряную медаль.

Серебряными призерами в командном зачете среди женщин стала сборная Московской области в составе Анастасии Чистяковой, Полины Баршенцевой и Александры Кудасовой.

Чемпионат России по современному пятиборью — это главный национальный старт сезона. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».