Сборная Подмосковья успешно выступила на чемпионате России по легкой атлетике

Сборная Московской области продемонстрировала выдающиеся результаты на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходил с 28 февраля по 3 марта 2026 года в Южно-Сахалинске. Спортсмены завоевали пять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

В составе подмосковной команды выступали спортсмены областного Центра олимпийских видов спорта: Дарья Нидбайкина, Сергей Дубровский, Дмитрий Разумов и другие.

Золотые медали команде принесли: * Дарья Нидбайкина в тройном прыжке среди женщин с результатом 13 м 87 см; * Сергей Дубровский в беге на 1500 метров среди мужчин (3:45.59); * Алексей Завалий в беге на 60 метров (6.65); * Владимир Никитин в беге на 3000 метров (7:54.05); * Артем Арасланов на дистанции 400 метров с результатом 47.01 секунды.

Серебряные награды завоевали Анастасия Мадышева, Анна Красильникова, Анастасия Красильникова, а также мужская и женская команды Московской области в эстафетах 4×400 метров.

Бронзовые медали соревнований завоевали Анастасия Красильникова, Константин Холмогоров, Виктория Погребняк, Данил Чечела, Анастасия Мадышева, Александр Бабенко и Максим Федяев.

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении проводился в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

