Сборная Московской области стала победителем финала Спартакиады учащихся по бадминтону

Сборная Подмосковья заняла первое место в общекомандном зачете финала летней Спартакиады учащихся России по бадминтону. Турнир прошел с 4 по 8 сентября в Раменском, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей: четыре золотые, две серебряные и две бронзовые.

Победителями соревнований стали Марина Тарасова из Коломны в одиночном разряде, а также Егор Брагин и Марина Тарасова в смешанных парах. Золото взяли мужская пара Егора Брагина и Матвея Таволжанова из Коломны и женский дуэт Марины Тарасовой и Василисы Ицковой из Воскресенска.

Серебряными призерами стали Василиса Ицкова в одиночном разряде и смешанная пара Матвея Таволжанова и Василисы Ицковой. Еще две медали — бронзовые — завоевали Матвей Таволжанов и Егор Брагин в одиночных соревнованиях.

В командном зачете вслед за Московской областью расположились Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Четвертое место заняла Москва, пятое — Нижний Новгород.

В соревнованиях приняли участие 153 спортсмена из 24 регионов России. Турнир прошел в рамках государственной программы «Спорт России».