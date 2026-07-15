Сборная Московской области стала чемпионом на летней Спартакиаде учащихся по софтболу

Сборная Московской области заняла первое место в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по софтболу. Соревнования проходили с 7 по 14 июля в Крымске, Краснодарский край.

На предварительном этапе, который длился с 8 по 11 июля, подмосковная команда уверенно победила в своих группах. В финальных играх 12 и 13 июля сборная Московской области подтвердила свой высокий уровень и завоевала золотые медали.

Серебряным призером стала команда Москвы, а бронзовые медали завоевали спортсмены из Республики Крым. В соревнованиях приняли участие около 160 спортсменов из девяти субъектов Российской Федерации.

В составе сборной Московской области выступали шестнадцать спортсменок: Александра Андреева, Александра Балабанова, Светлана Безногова, Анна Богданова, Камилла Зиникова, Анастасия Зорина, Моника Куприянова, Виктория Лисина, Милана Любовская, Эвелина Матвийчук, Екатерина Смирнова, Вероника Степынина, Анастасия Платоненкова, Милена Чебодаева, Кира Шишова и Ксения Ющенко.

Соревнования по софтболу в рамках летней Спартакиады учащихся России являются важным этапом подготовки спортивного резерва страны. Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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