Сборная Московской области с игроками из Серпухова выиграла полуфинал по гандболу

Сборная Московской области выиграла полуфинал первенства России по гандболу. В состав команды вошли 14 спортсменов из Протвино.

Турнир среди команд до 14 лет проходил в Ярославле с 24 по 30 января. Под руководством тренера Елены Белоусовой юные гандболисты обыграли соперников из Ярославля, Ставрополя, Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы.

«Победа далась тяжело, но мы показали настоящий командный дух. Особенно отличился наш игрок Тимофей Архипкин, которого признали лучшим в команде», — рассказала Елена Белоусова.

Финальный этап соревнований пройдет в Астрахани с 5 по 14 апреля. Сборная Московской области поборется там за главный трофей.

Этот успех подтверждает высокий уровень подготовки юных спортсменов в регионе.