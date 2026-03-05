Сборная Московской области победила в первенстве ЦФО по тхэквондо ВТФ

В первенстве Центрального федерального округа по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете. Спортсмены завоевали пять золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Золотые медали получили: * Азат Бесаев (вес до 63 кг) из областного Центра олимпийских видов спорта, УОР №1, Краснознаменск; * Карим Рамазанов (вес до 80 кг) из областного Центра олимпийских видов спорта, УОР №1, Краснознаменск; * Хайбула Курбанов (вес до 87 кг) из УОР №1, Краснознаменск; * Егор Шефатов (вес свыше 87 кг) из областного Центра олимпийских видов спорта, УОР №1, Краснознаменск; * Вероника Макеева (вес до 53 кг), единственная девушка среди победителей, из СШОР по единоборствам, Красногорск.

Серебряные призеры: * Амир Архангельский (вес до 58 кг) из СШОР «Металлист», Королев; * Гаджимурад Хайбулаев (вес до 87 кг) из УОР №1, Краснознаменск; * Валерия Подзирей (вес до 73 кг) из УОР №1, Краснознаменск.

Бронзовые призеры: * Марат Гурбанов (вес до 68 кг) из УОР №1, Краснознаменск; * Арсентий Бытка (вес до 87 кг) из УОР №1, Краснознаменск; * Максим Мурашов (вес свыше 87 кг) из СК «Musa»; * Маргарита Обада (вес до 57 кг) из СШОР «Металлист», Королев; * Анна Жигалева (вес до 62 кг) из УОР №1, Краснознаменск.

Первенство ЦФО проходило с 1 по 3 марта 2026 года в Смоленске в рамках федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях участвовали 184 спортсмена из 11 регионов.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).