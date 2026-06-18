Сборная Московской области победила на соревнованиях по греко-римской борьбе

На всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе сборная Московской области заняла первое место. Турнир был посвящен памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана.

Соревнования прошли в формате матчевых встреч «стенка на стенку». В финале сборная Московской области обыграла команду Сибирского федерального округа со счетом 8:2. Бронзовые медали завоевала команда Республики Башкортостан, победившая в матче за третье место сборную Самарской области.

В турнире приняли участие сильнейшие команды из Москвы, Сибири, Санкт-Петербурга, Московской, Самарской и Тюменской областей, Башкортостана и Татарстана. Соревнования прошли 11 и 12 июня в Уфе в рамках федеральной программы «Спорт России».

За сборную Московской области выступали спортсмены из разных спортивных школ региона. В их числе были Асрорбек Ахмедов, Атеш Бадалов, Тамирлан Гетигежев, Максим Головенчиц, Аъзамхон Ишанов, Арсен Кудаев из СШОР по единоборствам (Красногорск), Тимофей Черников, Кирилл Дудкин и Дмитрий Тельпиз из СШОР «Комета» (Подольск), а также Петр Митусов из коломенской СШОР по единоборствам.