Сборная Московской области по волейболу провела тренировку в Серпухове

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский медведь» завершаются последние тренировки сборной Московской области по волейболу перед участием в первенстве Центрального федерального округа. В соревновании примут участие 10 команд из разных областей.

В состав сборной Московской области вошли молодые спортсмены из нескольких городов региона, включая Дубну, Коломну, Ивантеевку, Подольск, Королев и Серпухов. Честь городского округа Серпухов будут отстаивать Максим Бриткин, Алексей Торговкин и Кирилл Стрельцов.

В течение двух дней команда активно тренируется на базе «Русского медведя». Основной упор в подготовке делается не столько на физическую нагрузку, сколько на сыгранность команды. Тренерский штаб продолжает комплектовать основной состав, отбирая игроков, которые быстрее всего находят взаимопонимание на площадке.