Сборная Подмосковья по хоккею на траве завоевала золото на первенстве России
Сборная Московской области заняла первое место на первенстве России среди юношей 13–18 лет по хоккею на траве. Соревнования прошли с 6 по 12 июля в Электростали.
По итогам турнира серебряные медали получила сборная Республики Татарстан, а третье место заняла команда из Екатеринбурга.
Игроки сборной Московской области также получили личные награды. Федора Малева признали лучшим вратарем первенства, а Артема Мурашкина — лучшим защитником.
Первенство России по хоккею на траве — одно из ключевых соревнований для молодых спортсменов. Турнир помогает выявить сильнейших для формирования юниорских сборных страны. Он проводится в рамках государственной программы «Спорт России».