Сборная Подмосковья по фехтованию завоевала золото на детском первенстве России

Сборная Московской области по фехтованию на саблях среди мальчиков стала победителем детского первенства России. В финале подмосковные спортсмены смогли отыграться и опередить соперников из Новосибирской области.

В финале первенства сборная Московской области сначала уступала команде Новосибирской области, но благодаря успешным выступлениям Кирилла Блинова и Савелия Лазарева смогла отыграться и вырвать победу. В решающем бою Савелий Лазарев одержал крупную победу со счетом 10:2 и принес команде золотую медаль.

Кроме того, бронзовыми призерами турнира стали девушки-шпажистки из Московской области: Таисия Соверченко, Полина Жаворонкова, Алиса Шаман и Кира Подвербная.

Первенство России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет прошло в Тольятти с 4 по 16 июня. Турнир позволил выявить наиболее талантливых фехтовальщиков для дальнейшего отбора в юниорскую сборную страны.