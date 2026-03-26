Сборная Подмосковья выиграла 2 медали на первенстве России по голболу

С 13 по 20 марта в Раменском во дворце спорта «Борисоглебский» прошло XXII первенство России-2026 по голболу среди юниоров и юниорок до 19 лет. В турнире приняли участие 16 команд: 11 мужских и 5 женских коллективов из 11 регионов России.

Сборная Московской области среди юниорок обыграла команду Республики Адыгея и заняла первое место. Бронзовыми призерами стали спортсменки из Нижегородской области. Игрок подмосковной команды Ярослава Полушкина была признана лучшим игроком турнира.

Среди юниоров подмосковная команда «Московская область-2» завоевала бронзовые медали. Первое место заняла команда Краснодарского края, а сборная Нижегородской области завоевала серебро.

«Турнир прошел на очень высоком уровне. Обе команды выложились на сто процентов в решающих играх. Девушки показали максимум своих возможностей в полуфинале и финальной игре», — прокомментировал выступление подмосковных команд тренер сборной Московской области Семен Журков.

Московская область была представлена спортсменами из Королева, Люберец, Мытищ, Подольска, Ступино, Сергиева Посада, Пушкино и Электростали.

Первенство России-2026 по голболу проходило в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».