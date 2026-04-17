Сборная Подмосковья выиграла 20 медалей на чемпионате и Кубке России по гребле

Гребцы из Московской области показали выдающиеся результаты на чемпионате и Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. В рамках чемпионата спортсмены завоевали две золотые, три серебряные и несколько бронзовых медалей.

На чемпионате России представитель региона Сергей Свинарев (областной Центр олимпийских видов спорта, Бронницы) получил золотую медаль в дисциплине «каноэ-одиночка» на дистанции 200 метров с результатом 39,403 секунды. Серебряным призером на дистанции 500 метров в «каноэ-одиночке» стал Алексей Коровашков (областной Центр олимпийских видов спорта), финишировав с результатом 1:47,667.

Бронзовую медаль в соревнованиях «байдарок-одиночек» на дистанции 200 метров завоевал Александр Розов (областной Центр олимпийских видов спорта, Бронницы), показав время 35,437 секунды. Также в дисциплине «каноэ-двойка» на дистанции 500 метров серебро завоевал Алексей Коровашков, а бронзу — Сергей Свинарев.

На Кубке России подмосковные гребцы также пополнили копилку региона пятью наградами. В составе экипажа победителем в дисциплине «каноэ-четверка» на дистанции 500 метров стал Сергей Свинарев с результатом 1:33,984 секунды.

Чемпионат и Кубок России по гребле на байдарках и каноэ проходят с 11 по 17 апреля 2026 года в Краснодаре в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».