Сборная Подмосковья выступит на всероссийских соревнованиях по боксу

В состав сборной Московской области для участия в XXVI всероссийских соревнованиях по боксу памяти Виктора Агеева среди мужчин 19–40 лет вошли 25 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В весовой категории 54 кг регион будут представлять Фикрат Мухаметзянов (Раменское/Балашиха, СШОР по боксу), Хасан Салохидинов (Королев, СШОР по боксу) и Кирилл Рада (Чехов).

Среди боксеров в весе 57 кг за медали будут бороться Арсений Жильцов (Подольск, СШОР по боксу), Владислав Соловьев (Клин), Касум Гайдарбеков (Чехов) и Вячеслав Колясников (Чехов).

В состязаниях примут участие 77 спортсменов из 25 регионов Российской Федерации. Открытие турнира состоится 3 марта в 13:00 по московскому времени.

XXVI всероссийские соревнования по боксу «Памяти заслуженного тренера СССР Виктора Агеева» проходят в Балашихе на базе СШОР им. Юрия Ляпкина с 3 по 7 марта в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».