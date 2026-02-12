Сборная «Легенды хоккея» выиграла у любителей в третьем матче зимнего сезона

Команда «Легенды хоккея» одержала победу в третьем матче V зимнего сезона проекта «Выходи во двор», который прошел в Подольске на территории ФСК «Заречье». Игра завершилась со счетом 9:7.

В составе «Легенд хоккея» на лед вышли звезды мирового и российского хоккея: двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев и другие известные спортсмены.

Главный тренер команды «Легенды хоккея» — двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. Он отвечает за стратегию и тактику звездной сборной на протяжении всех пяти сезонов проекта.

Вячеслав Фетисов отметил, что проект «Выходи во двор» должен стать всенародным и выразил надежду, что опыт Московской области станет примером для всех регионов.

Также участие в мероприятии приняли специальные гости: актер театра и кино Роман Толкарев и популярный блогер и актриса Валерия Кожевникова. Они пообщались со зрителями, раздали автографы и вручили подольской СШОР «Витязь» сертификат на хоккейную экипировку.

Для болельщиков и гостей матча была организована зона спортивных активностей с конкурсами и призами. Для юных хоккеистов Сергей Коньков провел традиционный мастер-класс.

С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела порядка 40 матчей с любительскими коллективами из городских округов Подмосковья. В общей сложности игры проекта посетили более 60 тысяч зрителей. Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2022 года в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

