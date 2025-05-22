Сборная Красногорска победила на открытом турнире по армрестлингу «Пояс Чемпиона»

В подмосковном Реутове состоялись соревнования по армрестлингу «Пояс Чемпиона», в которых приняли участие 45 команд из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и различных регионов России. Сборная городского округа Красногорск, включающая спортсменов в возрасте от 16 до 48 лет, продемонстрировала отличные результаты и завоевала золотые медали турнира.

Впереди у красногорской команды участие в соревнованиях по армрестлингу ДОСААФ России, которые пройдут в Москве 14–15 июня. Конкуренция будет серьезной, так как на состязания соберутся сильнейшие спортсмены со всей страны. Команду, занявшую первое место, тренируют Михаил Рябоконь и Игорь Тартынский.

«Турнир в Реутове подтвердил высокий уровень подготовки нашей команды. Завоеванное первое место — закономерный результат упорных тренировок и слаженной работы. Благодарим всех спортсменов за достойное выступление и готовимся к следующим соревнованиям», — прокомментировал итоги открытого турнира «Пояс Чемпиона» Игорь Тартынский.