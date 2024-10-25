Сборная Химок победила на чемпионате ракетно-космической промышленности

Сборная научно-производственных объединений Лавочкина и «Энергомаш» из Химок заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата среди предприятий ракетно-космической отрасли. Спортсмены завоевали восемь медалей. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Команда из Химок добавила в свою копилку золотую и две бронзовые медали в общекомандном зачете, а также личное золото по плаванию среди женщин и золото в волейболе. В бадминтоне химчане завоевали серебро среди женщин, а также две бронзы среди мужчин и в парных соревнованиях.

Команда из Королева отметилась двумя золотыми медалями — в баскетболе и шахматах, а также серебром в плавании.

В ведомстве уточнили, что участники чемпионата соревновались в девяти дисциплинах: мини-футболе, шахматах, волейболе, настольном теннисе, бадминтоне, дартсе, плавании, баскетболе и онлайн-марафоне. Турнир прошел в Москве и собрал более 300 сотрудников из 26 предприятий госкорпорации «Роскосмос».