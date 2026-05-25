Сборная города Видное прошла в полуфинал КВН Ленинского округа

Сборная города Видное вышла в полуфинал центральной «Юго-Западной» Лиги КВН после успешного выступления на четвертьфинальном этапе. Игры прошли в Тамбовской области и собрали команды из девяти регионов России.

Четвертьфинальные игры Лиги КВН состоялись в Котовске и Тамбове и проходили в течение двух игровых дней. В борьбе за выход в следующую стадию сезона приняли участие 14 команд из разных регионов страны, включая Херсонскую область. «Сборная города Видное» представляла Ленинский городской округ и выступила 21 мая на сцене учебного театра ТГУ имени Г. Р. Державина.

Участники соревновались в трех конкурсах: «Приветствие», «Комбинированная разминка» и «СТЭМ». Жюри оценивало уровень подготовки, подачу материала и артистизм команд. По итогам выступлений команда из Ленинского округа заняла второе место и обеспечила себе выход в полуфинал.

Директор МБУ по работе с молодежью «Энергия» Илья Сенчуров отметил высокий уровень соперников и сложность борьбы за результат.

«Игры получились очень сильными и конкурентными, каждая команда была хорошо подготовлена и показывала высокий уровень. Мы серьезно подошли к подготовке, постарались показать хороший результат и вышли в полуфинал. Для нашей команды это важный этап сезона», — сказал он.

В пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова сообщили, что команда уже готовится к следующему этапу. Сейчас участники работают над новым материалом и обновляют программу выступлений, чтобы повысить шансы на успех.

Полуфинальные игры Центральной «Юго-Западной» Лиги КВН запланированы на осень этого года.