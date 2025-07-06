Сборная боксеров из Подмосковья выиграла бронзу на летней Спартакиаде молодежи

Подмосковная сборная по боксу выиграла 11 медалей и заняла третье общекомандное место в финале VI летней Спартакиады молодежи России. Об этом сообщили в министерстве спорта МО.

В копилке Подмосковной команды оказалось четыре серебряных и семь бронзовых наград.

Серебро получили Фикрат Мухаметзянов из Раменского, Леон Курчиев из Ивантеевки и Арсений Захаров из Подольска. Бронзу завоевали Егор Никитин из Раменского, Данил Хоружий и Гор Антонян из Подольска.

Среди юниорок второе место заняла Карина Бабаназарова из Дмитрова, а третье досталось дмитровским спортсменкам Софье Блажиной, Алине Ветчининой и Ангелине Ротань, а также Дарье Пановой из Электростали.

В ведомстве отметили, что Подмосковье на соревнованиях представляли 15 боксеров. В полуфинал смогли выйти 11 из них. Командой-победителем стала сборная Москвы, третье место — у Краснодарского края.

Напомним, финальный этап VI летней Спартакиады молодежи по боксу состоялся в Москве с 29 июня по 5 июля. Его участниками стали 175 спортсменов из 39 субъектов России.

Соревнования организованы по госпрограмме «Спорт России».