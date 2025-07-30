Сборная Балашихи победила на областном этапе марафона «Земля спорта»

В Подмосковье прошел всероссийский марафон «Земля спорта», который собрал 120 участников из девяти городских округов, в том числе из Балашихи. Событие организовали при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участники соревновались в различных дисциплинах, включая многоборье ГТО, бег, силовой экстрим, а также показывали свою сплоченность в командных играх и эстафетах. Все команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и командного духа, однако сборная из Балашихи оказалась на высоте, завоевав первое место в общем зачете.

«Спорт объединяет! Чем больше будет спорта, тем больше у нас будет здоровых и крепких духом людей!» — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Всероссийский марафон «Земля спорта» стал важной инициативой, которая объединяет людей разных возрастов и уровней подготовки. Участие принимают как спортсмены-любители, так и профессионалы, что делает его доступным для всех желающих.