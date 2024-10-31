Сборка металлических конструкций нового путепровода началась в Апрелевке

В Апрелевке Наро-Фоминского округа строители приступили к монтажу боковых металлоконструкций пролетного строения путепровода. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«На строящемся путепроводе завершен монтаж металлоконструкций пролета между третьей и четвертой опорами со стороны ул. Самохина, затем строители приступят к монтажу пролетных строений между пятой, шестой и седьмой опорами со стороны улицы Апрелевской. Общая масса металлоконструкций составит 620 тонн», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Одновременно ведутся работы по устройству подпорных стен со стороны улиц Апрелевская и Самохина, а также по переустройству инженерных коммуникаций. Длина путепровода составит около 272 метров, а общая протяженность развязки — более километра.

Напомним, строительство связано с модернизацией РЖД и запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Новый путепровод объединит части Апрелевки и обеспечит безопасный проезд через железнодорожные пути, включая движение экстренных служб.