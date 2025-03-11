Сборка корпуса реактора для атомного ледокола «Ленинград» началась в Подольске

Специалисты завода «ЗиО-Подольск» приступили к сборке реактора РИТМ-200. На этой неделе началась механическая обработка фланца — будущего сердца строящегося ледокола «Ленинград».

Установка будет весить почти 150 тонн. Ледоколы создает «Росатом» в рамках масштабного плана развития Северного морского пути.

Проект запустили по решению президента России Владимира Путина. Когда его реализуют, круглогодичная навигация по этому пути станет реальной. Это даст возможность доставлять углеводородную продукцию в том числе на рынки других стран.

Отметим, что предприятия «Росатома» собрали уже 10 РИТМ-200 для новейших атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Закладку пятого универсального атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград» провели в январе прошлого года на Балтийском заводе.