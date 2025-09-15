Сбор зерновых культур завершили хозяйства Богородского округа

В Богородском округе завершилась уборочная кампания, которая прошла успешно и без значительных потерь. Работники сельского хозяйства активно использовали каждый солнечный день для сбора созревших культур.

Агропромышленные предприятия округа внесли значительный вклад в продовольственную безопасность Московской области. Общий объем собранных зерновых составил более 1700 тонн, что обеспечит кормовую базу для молочного скота. Эти результаты подчеркивают важность работы местных сельхозтоваропроизводителей, которые активно трудятся для повышения урожайности и качества продукции.

Сельские хозяйства округа ежегодно получают финансовую поддержку от государства. В 2024 году на развитие агропромышленного комплекса выделили 88,72 миллиона рублей. Эти средства направлены на стимулирование молочного производства, поддержку племенного животноводства, а также развитие рыбного хозяйства.

Труд на полях требует значительных усилий, но он способствует не только развитию местной экономики, но и улучшению продовольственной ситуации в стране.