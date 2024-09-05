Сбор зерновых культур начался вблизи деревни Слободище

Аграрии из Орехово-Зуевского округа приступили к сбору урожая зерновых культур в близи деревни Слободище. Они снимают 26 центнеров с одного гектара.

Аграрии вырастили зерно в непростых условия — они весь сезон старались не допустить переувлажнения посевов из-за дождливой середины лета и второго класса почвы.

Еще несколько лет назад здесь были неосвоенные поля, однако сельхозпроизводителям удалось проработать этот участок.

«Здесь привычные растения для нашей зоны. В связи с тем, что земли орехово-зуевские для нас специфические — приходится экспериментировать, искать пути возделывания на песчаных почвах с сильным переувлажнением», — сказал главный агроном АО «Воскресенское» Владимир Розанов.

С одного гектара аграрии собирают 26 центнеров ячменя сорта «Маргарет». Он пойдет на заготовку корма скоту. Предприятие возделывает более 700 гектаров, из которых 478 засеяно зерновыми и зернобобовыми. В этом году аграрии засеяли масличный рапс.

Сельхозпроизводители отмечают, что им пришлось постараться — вырастить зерно на втором классе почвы во время обильных дождей непросто, однако им это удалось.

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