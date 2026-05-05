Сбор заявок на конкурс «Женщина — Герой» открыли в Подмосковье. Он продлится до 31 мая. Принять участие могут совершеннолетние женщины из семей участников СВО, зарегистрированные на территории региона.

Конкурс проводят в Подмосковье второй год подряд при поддержке губернатора Андрея Воробьев. Его основная цель — напомнить, что женщины региона остаются сильными и уверенными в себе даже в самых сложных обстоятельства.

«Через творчество участницы конкурса выразят свою любовь к семье и Родине, подчеркнут наши традиционные семейные ценности, расскажут про поддержку участников СВО и свой вклад в Победу. Самая яркая и искренняя станет обладательницей титула „Женщина — Герой 2026“, ее определит жюри», — отметил инициатор конкурса, депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.

Финал конкурс состоится 7 сентября в Центральном академическом театре Российской Армии. Победительницу определит жюри, в состав которого войдут деятели культуры, искусства, кино и телевидения, участники СВО, лидеры общественного мнения, а также представители регионального правительства и Госдумы. Председателем станет заслуженный артист России «SHAMAN».

Подать заявку на конкурс можно по ссылке до 31 мая.