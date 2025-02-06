Сбор заявок на грантовый конкурс «Патриотизм в действии» начался в Подмосковье

Движение «Молодая Гвардия Единой России» в Подмосковье запускает грантовый конкурс «Патриотизм в действии». Он посвящен 80-летию Победы. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Конкурс поможет найти и поддержать проекты, которые развивают патриотизм и сохраняют память о Великой Отечественной войне. Победители получат финансирование до 150 тысяч рублей.

«Победители грантового конкурса получат не только средства для реализации своей идеи, но и всестороннюю помощь в организации и продвижении проекта в региональных и муниципальных медиа. Команда МГЕР имеет большой опыт воплощения в жизнь инициатив, поэтому мы всегда поможем и подскажем, как сделать так, чтобы они имели больший эффект», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Идеи могут быть связаны с помощью ветеранам, восстановлением памятников или популяризацией истории войны среди молодежи. К участию приглашают жителей Подмосковья от 16 до 35 лет. Авторы лучших идей также смогут войти в команду по подготовке к празднованию 80-летия Победы. Чтобы принять участие, необходимо до 1 марта отправить заявку на почту patriotizmvdeistvii@mail.ru.