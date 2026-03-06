Сбор вторсырья пройдет в Черноголовке 7 марта

Жители наукограда имеют возможность внести свой вклад в защиту окружающей среды, приняв участие в предстоящей экологической акции. 7 марта будет организован масштабный сбор различных видов вторичного сырья.

Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Акция пройдет при поддержке местных волонтеров из профильного экологического объединения. Они будут принимать вторсырье 7 марта с 10:00 до 11:00 на специально организованной площадке. Место проведения — задний двор Академ-клуба, расположенного по адресу: улица Первая, дом № 11.

«Время работы площадки ограничено одним часом, поэтому просим всех участников принести свои отходы в указанный временной интервал. В рамках акции будут приниматься различные фракции отходов, что делает мероприятие максимально полезным: изделия из пластика, отработанные аккумуляторы, макулатура, а также вышедшая из строя бытовая техника», — сообщили организаторы.

Также они добавили, что регулярный формат таких акций в округе способствует формированию у жителей привычки к системному раздельному сбору мусора.