Сбор урожая зерновых и зернобобовых культур начался в Можайске
В Можайском округе крупные сельскохозяйственные предприятия начали сбор урожая зерновых и зернобобовых культур. Им предстоит обработать более 10 тысяч гектаров посевных площадей.
Работа идет с опережением графика — уже обмолочено более 50% от всех запланированных территорий. Несмотря на сложные погодные условия, урожай удалось сохранить.
Зерно планируют направить на продовольственные рынки страны, переработку для изготовления сырья и формирование кормовой базы для животноводческих хозяйств округа и Подмосковья.
