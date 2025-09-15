Сбор урожая зерновых и зернобобовых культур начался в Можайске

В Можайском округе крупные сельскохозяйственные предприятия начали сбор урожая зерновых и зернобобовых культур. Им предстоит обработать более 10 тысяч гектаров посевных площадей.

Работа идет с опережением графика — уже обмолочено более 50% от всех запланированных территорий. Несмотря на сложные погодные условия, урожай удалось сохранить.

Зерно планируют направить на продовольственные рынки страны, переработку для изготовления сырья и формирование кормовой базы для животноводческих хозяйств округа и Подмосковья.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.