Сбор урожая ранней капусты начнут в Коломне с 30 июня

В Озерах аграрии «ОСП агро» готовы к сбору урожая ранней капусты. В этом году они выделили 200 гектаров земли под посадку и на следующей недели приступят к работам.

«Согласно прогнозам наших агрономов, сбор ранней капусты начнется на следующей неделе. В настоящий момент оценивать объемы урожая преждевременно. Однако специалисты полагают, что прохладное лето не окажет негативного влияния на урожайность овощей и картофеля», — рассказали в «ОСП агро».

Сельхозпроизводители будут собирать капусту сортов «Тореадор», «Маркони», «Киластор», «Сторидор», «Юбилей», «Росберг», «Боликор», «Конкэрор», «Байонет» и «Килацис». Такие виды овоща особенно ценятся в регионах с коротким сезоном и нестабильным климатом, так как позволяют выращивать капусту в непродолжительный период.