Сбор средств для жителей Курска пройдет на концерте «Город танцует в парках» в Королеве

Гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках» пройдет в Королеве 7 сентября. На нем проведут акцию по сбору средств пострадавшим жителям Курской области.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, акцию проведут в рамках проекта «Доброе дело». Фонд «Путь детства» организует продажу пиццы, а все собранные средства направят для помощи жителям Курска. Кроме того, все желающие смогут сделать онлайн-пожертвование на сайте помощь-героям.рф.

Ранее фонд уже оказывал помощь жителям Курской области. В середине августа волонтеры передали им более трех тонн гуманитарного груза, а 31 августа они вновь отправятся в регион.

Узнать подробнее о фонде «Путь детства» можно по ссылке.

«Благотворительные акции Фонда проходят регулярно раз в четыре недели, проведено уже свыше одной тысячи мероприятий. С начала работы Фонда волонтеры оказали помощь более 100 детским домам, куда доставили более 150 тонн вещей первой необходимости», — добавили в министерстве.

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