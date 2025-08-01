Сбор раннего урожая картофеля начался в Озерах

Аграрии сельскохозяйственного предприятия «Озеры» приступили к сбору раннего урожая картофеля. За месяц они планируют обработать 42 гектара земли.

Картофель будут использовать в производстве чипсов собственной марки на построенной для этого линии.

«Наша компания полностью контролирует все этапы производства чипсов: начиная от семенной базы, ведь картофель выращивается только из своих семян, заканчивая переработкой и реализацией продукции», — рассказали на предприятии.

Компания использует для чипсов свое сырье, чтобы не зависеть от поставок других предприятий. Объем хранилища картофеля составляет 10 тысяч тонн.

Чипсы производят по системе, разработанной в 1966 году. Для этого используют особый сорт картофеля, выращенный в Озерах.