Сбор продуктов и медикаментов для бойцов СВО начался в Чехове

Центр поддержки участников СВО в Чехове ведет сбор гуманитарной помощи. Сейчас на передовую готовятся отправить продукты, медикаменты и средства личной гигиены.

Сбор помощи для бойцов, их семей и жителей новых территорий ведется на постоянной основе по инициативе главы городского округа Чехов Михаила Собакина. Сейчас волонтеры собирают продукты питания, которые долго хранятся, медикаменты для первой помощи и средства для гигиены.

«Сбор посылок с гуманитарной помощью — это возможность передать частичку тепла и заботы всем нуждающимся, ведь они должны чувствовать поддержку нашей большой страны» — отметил заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев.

Сбор проходит в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Дружбы, дом № 21. А также в Центре поддержки участников СВО и их семей в Доме культуры «Дружба» по адресу: улица Чехова, дом № 45, кабинет № 210. Телефон: 8 939 841-90-09.

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