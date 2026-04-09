Сбор предложений в новую народную программу «Единой России» начали в Химках

В Химках начался сбор предложений в новую Народную программу партии «Единая Россия». Подать идею можно через сайт естьрезультат.рф, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или в местной общественной приемной.

Химчане уже предлагают конкретные решения — от благоустройства дворов до развития социальной инфраструктуры. Жительница Новых Химок Алена Граве направила предложение о ремонте детской площадки на улице Панфилова.

«Всем нам хочется, чтобы дети играли в благоустроенных дворах, а старшее поколение отдыхало в комфортных условиях. Поэтому, когда узнали про сбор новых наказов в Народную программу, мы решили не упускать возможность и отправили заявку на ремонт нашей площадки», — поделилась председатель совета дома на улице Панфилова Алена Граве.

Эффективность Народной программы доказывают уже реализованные проекты, которые формировались в 2021 году. Один из ярких примеров — воспитательно-образовательный комплекс «Новогорск», долгое время остававшийся недостроем. Сегодня комплекс готов более чем на 95%: завершаются отделка и установка оборудования. Открытие запланировано уже в этом учебном году.

«Когда стройка остановилась, мы долго не понимали, будет ли объект завершен. Сбор наказов стал для нас шансом быть услышанными. Сейчас мы видим результат и понимаем, что все было не зря», — рассказала жительница Химок Олеся Гаммер.

В Химках по Народной программе построили две школы в кварталах «Солнечная Система» и «Маяк», детские сады в Рузино, Ивакино и Юрлово. Провели капитальный ремонт школы № 8, «Наследие», «Кадетский корпус», корпуса гимназии № 23 и других объектов.

«Как и пять лет назад, свои инициативы можно направить онлайн, через общественные приемные и на встречах с кандидатами. Важно, что каждый житель может внести вклад в развитие своего города», — отметил депутат местного Совета партии «Единая Россия» Химок Руслан Шаипов.

По Народной программе реализовано более 14 тысяч наказов. Всего в Подмосковье удалось собрать почти 780 тысяч обращений жителей. Сегодня инициативы выполнены более чем на 93%. Теперь настало время формирования новых наказов.