Сбор помощи эвакуированным из Курской области стартовал в подмосковных МФЦ

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома, организовали в Подмосковье. Акция проходит в центрах «Мои документы».

Жители Подмосковья могут внести свой вклад в доброе дело, посетив пункты в Егорьевске, Дмитрове, Красногорске, Одинцово, Реутове и Шатуре. Там принимают медикаменты, средства личной гигиены, питьевую воду, продукты с длительным сроком хранения, новую одежду, генераторы и бытовую технику.

В МФЦ Лобни можно принести только средства личной гигиены и продукты длительного хранения. В Пушкино также принимают средства личной гигиены, а еще игрушки и канцтовары для подготовки детей к школе.

В Подольске в офисе «Мои документы» собирают медикаменты, средства личной гигиены и одежду. В Рузе, помимо средств личной гигиены, принимают новые комплекты постельного белья и одежду. В МФЦ Щелкова до 30 августа будет проводиться сбор канцелярских принадлежностей для подготовки школьников к новому учебному году.

Все адреса пунктов приема гуманитарной помощи можно найти на интерактивной карте, доступной по ссылке.

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